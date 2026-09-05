H. Jackson Brown Jr. Quote – Find A Job You Like September 4, 2026 Antarctica Journal “Find a job you like and you add five days to every week.” – H. Jackson Brown Jr. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn Share on Reddit (Opens in new window) Reddit Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest Share on Threads (Opens in new window) Threads Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky Email a link to a friend (Opens in new window) Email tagged with H. Jackson Brown Jr., quote, work Quotes Work