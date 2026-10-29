Walter Bagehot Quote – The Pain Of A New Idea October 29, 2026 Antarctica Journal “One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea.” – Walter Bagehot Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn Share on Reddit (Opens in new window) Reddit Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest Share on Threads (Opens in new window) Threads Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky Email a link to a friend (Opens in new window) Email tagged with idea, quote, Walter Bagehot Creativity Quotes