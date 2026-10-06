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Cartoon – That’s Life!

Antarctica Journal cartoon in black-and-white, a hand-drawn scene of a man changing a tire beside a car in rain, with the caption 'Don’t you understand? This is life, this is what is happening. We can’t switch to another channel.'

Cartoon Dont You Understand This Is Life This Is What Is Happening We Cant Switch AnOther Channel

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