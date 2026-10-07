THIN LINES (By Zero-Gravity)
THIN LINES
Thin Lines is a collection of words and phrases that are similar in spelling or sound, but have very different meaning. Another interesting thing is how though they are different, one can easily lead to the other.
SQUIRT & SQUINT
INBRED & EMBED
INFANTRY & INFANT TREE
TOGETHER & TO GET HER
AWRY & AWAY
DOMINANT MALE & DOMINANT MEAL
AMUSE & ABUSE
EMPTINESS & EMPTY NEST
CHIEF & THIEF
GOD & DOG
PRAY & PREY
CONTENT & CONTEXT
THERAPIST & THE RAPIST
GUTS & GUST
HATE & HAVE
STIGMA & STIGMATA
VISUALIZE & VISUAL LIES
INTERFERE & INTO FEAR
INFECTION & AFFECTION
EYE 2 EYE & EYE 4 EYE
REJECT & RESPECT
RATIONALIZE & RATION OF LIES
FIENDS & FRIENDS
DOING & DOPING
TENDER EYES & TENDERIZE
DAMNATION & DAMN NATION
MOMENT & MOVEMENT
BONDING & BONDAGE
LONER & LOVER
BREAST & BEAST
MONEY & MONKEY
SANITY & SANCTITY
MYTH & MATH
PAIN & PAYIN’
CONTENDER FOR THE THRONE & CONTENDER FOR THE THROWN
GENTLEMEN & GENITAL MEN
CAVE & CAGE
TRADE & TIRADE
LIVE & LEAVE
SHADY & SHAKY
IMPROV & IMPROVE
SCAN & SCAM
SCAM & SCUM
FIESTA & FIASCO
REST & RUST
DEITIES & DAY AT EASE
DELETE & DELIGHT
ENGAGED & ENRAGED
MON YOU MENTAL? & MONUMENTAL
BEAM ME UP & BEAT ME UP
DEMISE & DESPISE
INDISCREET & IN DA STREET
WIRED & WEIRD
ANGER & DANGER
NAZI & NOT SEE
WORRIER & WARRIOR
SACRED & SCARED
ENEMA & ENEMY
DONUT & DO NOT
CHAT & CHEAT
EXIST & EXIT
COLLISION & COLLUSION
NAP & SNAP
SHIT & SHIFT
FAREWELL & FARE WELL
STALE & STABLE
OF COURSE & OFF COURSE
CONDEMNATION & CONDOM NATION
DESIRE & DESIGN
CAREFULLY & CARE FULLY
HISTORICAL & HYSTERICAL
BULLY & BUDDY
LIVE TOGETHER & LEAVE TOGETHER
AFRAID & A FRAUD
RUPTURE & RAPTURE
ATTACK & ATTACH
FALL & FAIL
SWAT & SWAY
SWEAT & SWEAR
TALE & TAKE
TALK & TAKE
REVENUE & REVENGE
REVISE & REVIVE
ROOT & ROT
RUDE & RULE
SALE & SAIL
STAKE & TAKE
SOME & SUM
SLACK & STACK
SHELL & SHELF
HAVE & SHAVE
LIQUIDATION & LIQUID NATION
WEAK & WREAK
WORD & WORK
WIENER & WINNER
HOLE & WHOLE
WIELD & YIELD
STRUGGLE & STRAGGLE
ABSTINENT & OBSTINATE
HEALTH & WEALTH
BEATEN & BEAT IN
SAVIOR & SAVE YOUR
SALVATION & SALIVATION
AUTISTIC & ARTISTIC
AWEFUL & AWFUL
BREWS & BRUISE
SENSOR & CENSOR
COARSE & COURSE
HAVE & HALVE
HEROIN & HEROINE
HOARD & HORDE & WHORED
REMEMBER & DISMEMBER
OVERDO & OVERDUE
PROFIT & PROPHET
WRECK & WREAK
SCENE & SEEN
SEAMS & SEEMS
CLING ON & KLINGON
SHEARS & SHEERS
SORDID & SORTED
TENSE & TENTS
THREW & THROUGH
TRUSSED & TRUST
VERSES & VERSUS
WAIT & WEIGHT
WAR & WORE
WE’D & WEED
WHINE & WINE
WITHER & WITH HER
MEDICATION & MEDITATION
PETTY & PRETTY
APP & MAP
LUST & LOST
LESS & SEAMLESS
See what you can make of these.
All of the following words have double meanings which are quite different from each other.
ABSENT
AFFECT
ATTRIBUTE
BACK
BANK
BAR
BAT
BEAR
BOW
CAN
CAPTURE
CLEAR
CHANGE
CLOSE
COCK
COMBINE
COMMUNE
COMPACT
COMPOST
COMPOUND
COMPRESS
CONDUCT
CONSCRIPT
CONSOLE
CONSORT
CONSTRUCT
CONSULT
CONTENT
CONTEST
CONTRAST
CONVERSE
CONVERT
CONVICT
COOL
DEAR
DEFAULT
DEFECT
DICE
DIE
DIGEST
DISCHARGE
DISMOUNT
DISPLAY
DOING
DOWN
DRAWER
EFFECT
ENGAGE
ENTRANCES
EVENING
EXPLOIT
EXTRACT
FILE
FINANCE
FINE
FOOT
GAY
IMPACT
IMPLANT
IMPORT
IMPOUND
INCLINE
INCREASE
INSERT
INSULT
INTERCEPT
INTERCHANGE
INTRIGUE
INTO
INVALID
INVITE
JUST
LEAD
LETTER
LIGHT
LIGHTER
LIVE
MANIFEST
MATCH
MAY
MIND
MINUTE
MOPED
MORTAR
NAIL
NOVEL
NUMBER
OBJECT
OFFENSE
OVERLAY
OVERLOOK
PARK
PERFECT
PERFUME
PERMIT
PERVERT
POLISH
PRESENT
PROCEEDS
PROGRESS
PROJECT
PROTEST
PURPOSE
QUAIL
QUARRY
REBEL
RECALL
RECAP
RECESS
REDRESS
REFUND
REGRESS
REJECT
RELAPSE
REMAKE
RESEARCH
RESENT
RETAKE
RETARD
RETRACT
ROCK
ROSE
ROUND
ROW
SECOND
SEWER
SINK
SKIED
SUBJECT
SURVEY
SUSPECT
SIGN
SPIRIT
SPOKE
STORY
TEAR
THEORY
TRANSFER
TRANSFORM
TRANSPLANT
TRANSPORT
TRANSPOSE
TOO
TYPE
UPDATE
UPLIFT
UPSET
WATCH
WAVE
WIND
WOUND
YARD
Contributor - J.M., Managing Editor