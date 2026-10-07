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THIN LINES (By Zero-Gravity)

THIN LINES

Thin Lines is a collection of words and phrases that are similar in spelling or sound, but have very different meaning. Another interesting thing is how though they are different, one can easily lead to the other.

 

SQUIRT & SQUINT
INBRED & EMBED
INFANTRY & INFANT TREE
TOGETHER & TO GET HER
AWRY & AWAY

 

DOMINANT MALE & DOMINANT MEAL
AMUSE & ABUSE
EMPTINESS & EMPTY NEST
CHIEF & THIEF
GOD & DOG

 

PRAY & PREY
CONTENT & CONTEXT
THERAPIST & THE RAPIST
GUTS & GUST
HATE & HAVE

 

STIGMA & STIGMATA
VISUALIZE & VISUAL LIES
INTERFERE & INTO FEAR
INFECTION & AFFECTION
EYE 2 EYE & EYE 4 EYE

 

REJECT & RESPECT
RATIONALIZE & RATION OF LIES
FIENDS & FRIENDS
DOING & DOPING
TENDER EYES & TENDERIZE

 

DAMNATION & DAMN NATION
MOMENT & MOVEMENT
BONDING & BONDAGE
LONER & LOVER
BREAST & BEAST

 

MONEY & MONKEY
SANITY & SANCTITY
MYTH & MATH
PAIN & PAYIN’
CONTENDER FOR THE THRONE & CONTENDER FOR THE THROWN

 

GENTLEMEN & GENITAL MEN
CAVE & CAGE
TRADE & TIRADE
LIVE & LEAVE
SHADY & SHAKY

 

IMPROV & IMPROVE
SCAN & SCAM
SCAM & SCUM
FIESTA & FIASCO
REST & RUST

 

DEITIES & DAY AT EASE
DELETE & DELIGHT
ENGAGED & ENRAGED
MON YOU MENTAL? & MONUMENTAL
BEAM ME UP & BEAT ME UP

 

DEMISE & DESPISE
INDISCREET & IN DA STREET
WIRED & WEIRD
ANGER & DANGER
NAZI & NOT SEE

 

WORRIER & WARRIOR
SACRED & SCARED
ENEMA & ENEMY
DONUT & DO NOT
CHAT & CHEAT

 

EXIST & EXIT
COLLISION & COLLUSION
NAP & SNAP
SHIT & SHIFT
FAREWELL & FARE WELL

 

STALE & STABLE
OF COURSE & OFF COURSE
CONDEMNATION & CONDOM NATION
DESIRE & DESIGN

 

CAREFULLY & CARE FULLY
HISTORICAL & HYSTERICAL
BULLY & BUDDY
LIVE TOGETHER & LEAVE TOGETHER
AFRAID & A FRAUD

 

RUPTURE & RAPTURE
ATTACK & ATTACH
FALL & FAIL
SWAT & SWAY
SWEAT & SWEAR

 

TALE & TAKE
TALK & TAKE
REVENUE & REVENGE
REVISE & REVIVE
ROOT & ROT

 

RUDE & RULE
SALE & SAIL
STAKE & TAKE
SOME & SUM
SLACK & STACK

 

SHELL & SHELF
HAVE & SHAVE
LIQUIDATION & LIQUID NATION
WEAK & WREAK
WORD & WORK

 

WIENER & WINNER
HOLE & WHOLE
WIELD & YIELD
STRUGGLE & STRAGGLE
ABSTINENT & OBSTINATE

 

HEALTH & WEALTH
BEATEN & BEAT IN
SAVIOR & SAVE YOUR
SALVATION & SALIVATION
AUTISTIC & ARTISTIC

 

AWEFUL & AWFUL
BREWS & BRUISE
SENSOR & CENSOR
COARSE & COURSE
HAVE & HALVE

 

HEROIN & HEROINE
HOARD & HORDE & WHORED
REMEMBER & DISMEMBER
OVERDO & OVERDUE
PROFIT & PROPHET

 

WRECK & WREAK
SCENE & SEEN
SEAMS & SEEMS
CLING ON & KLINGON
SHEARS & SHEERS

 

SORDID & SORTED
TENSE & TENTS
THREW & THROUGH
TRUSSED & TRUST
VERSES & VERSUS

 

WAIT & WEIGHT
WAR & WORE
WE’D & WEED
WHINE & WINE
WITHER & WITH HER

 

MEDICATION & MEDITATION
PETTY & PRETTY
APP & MAP
LUST & LOST
LESS & SEAMLESS

 

See what you can make of these.

All of the following words have double meanings which are quite different from each other.

 

ABSENT

AFFECT

ATTRIBUTE

BACK

BANK

BAR

BAT

BEAR

BOW

CAN

CAPTURE

CLEAR

CHANGE

CLOSE

COCK

COMBINE

COMMUNE

COMPACT

COMPOST

COMPOUND

COMPRESS

CONDUCT

CONSCRIPT

CONSOLE

CONSORT

CONSTRUCT

CONSULT

CONTENT

CONTEST

CONTRAST

CONVERSE

CONVERT

CONVICT

COOL

DEAR

DEFAULT

DEFECT

DICE

DIE

DIGEST

DISCHARGE

DISMOUNT

DISPLAY

DOING

DOWN

DRAWER

EFFECT

ENGAGE

ENTRANCES

EVENING

EXPLOIT

EXTRACT

FILE

FINANCE

FINE

FOOT

GAY

IMPACT

IMPLANT

IMPORT

IMPOUND

INCLINE

INCREASE

INSERT

INSULT

INTERCEPT

INTERCHANGE

INTRIGUE

INTO

INVALID

INVITE

JUST

LEAD

LETTER

LIGHT

LIGHTER

LIVE

MANIFEST

MATCH

MAY

MIND

MINUTE

MOPED

MORTAR

NAIL

NOVEL

NUMBER

OBJECT

OFFENSE

OVERLAY

OVERLOOK

PARK

PERFECT

PERFUME

PERMIT

PERVERT

POLISH

PRESENT

PROCEEDS

PROGRESS

PROJECT

PROTEST

PURPOSE

QUAIL

QUARRY

REBEL

RECALL

RECAP

RECESS

REDRESS

REFUND

REGRESS

REJECT

RELAPSE

REMAKE

RESEARCH

RESENT

RETAKE

RETARD

RETRACT

ROCK

ROSE

ROUND

ROW

SECOND

SEWER

SINK

SKIED

SUBJECT

SURVEY

SUSPECT

SIGN

SPIRIT

SPOKE

STORY

TEAR

THEORY

TRANSFER

TRANSFORM

TRANSPLANT

TRANSPORT

TRANSPOSE

TOO

TYPE

UPDATE

UPLIFT

UPSET

WATCH

WAVE

WIND

WOUND

YARD

 

Contributor - J.M., Managing Editor
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