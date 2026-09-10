THE MANY FACETS OF UNRESTRICTED WARFARE
Military: Atomic warfare, Conventional warfare, Bio-chemical warfare, Ecological warfare, Space warfare, Electronic warfare, Guerilla warfare, Terrorist warfare
Trans-Military: Diplomatic warfare, Network warfare, Intelligence warfare, Psychological warfare, Tactical warfare, Smuggling warfare, Drug warfare, Virtual warfare (deterrence)
Non-Military: Financial warfare, Trade warfare, Resources warfare, Economic aid warfare, Regulatory warfare, Sanction warfare, Media warfare, Ideological warfare